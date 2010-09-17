Суд відмовився зупиняти рішення про подорожчання газу для населення
Бо не побачив шкоди правам позивача
Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив клопотання Національного форуму профспілок України про припинення як забезпечення позову дії постанови Національної комісії регулювання електроенергетики, якою з 1 серпня введені в дію нові тарифи на газ для населення.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НФПУ.
Як наголошується у прес-релізі, суддя аргументував своє рішення «відсутністю доказів на підтвердження того, що існує очевидна небезпека спричинення шкоди правам, свободам і інтересам позивача».
Разом із тим, НФПУ зазначає, що відмова у припиненні дії постанови на час розгляду справи у суді порушує права і завдає шкоди громадянам України як споживачам природного газу, оскільки вони вимушені платити за блакитне паливо за новими, значно підвищеними цінами, і якщо рішення НКРЕ буде визнане неправомірним, вони зазнають збитків.
НФПУ вважає це «прямим доказом заангажованості судді, який розглядає справу».
Крім того, в НФПУ наполягають, що дана справа повинна розглядатися колегіально, а не одним суддею, як це передбачено ст. 24 Кодексу адміністративного судочинства України.
Крім того, НФПУ повідомляє, що за його клопотанням суд погодився витребувати від НКРЕ і Міністерства юстиції України ряд нормативно-правових документів, які регулюють підвищення ціни на газ.
«Аналіз цих документів дозволить одержати належні докази про те, що рішення про підвищення цін на газ було ухвалене не законно, і має бути скасоване», - пояснюють у форумі профспілок.
Довідка УНІАН. НФПУ у серпні звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про скасування постанови НКРЕ №812 від 13 липня ц.р., якою були підвищенні ціни на газ для населення. Перше засідання у цій справі відбулося 16 вересня цього року.
НКРЕ своїми постановами збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.