Спалювання Корану в США оголошене законним

Член Верховного суду США Стівен Брейєр заявив в ефірі телеканалу CNN, що священик Террі Джонс з Флоріди мав право спалити Коран 11 вересня. За словами судді, коли в країні живуть 300 мільйонів абсолютно різних людей, для них корисно знати, що вони мають право говорити те, що думають.

С.Брейєр зазначив, що свобода слова в Сполучених Штатах рівною мірою стосується популярних і непопулярних висловів і дій. Суддя також порівняв спалювання Корану із спалюванням американського прапора. За його словами, заборона на цей захід суперечила основним демократичним принципам, закладеним в конституції США.

З ініціативою спалити Коран 11 вересня в пам`ять жертв теракту в Нью-Йорку виступив пастор з Флориди Террі Джонс. Його пропозиція викликала різке засудження американського керівництва і світової спільноти. Проти висловилися Пентагон, представники Ватикану, адміністрація Білого дому і особисто президент США.

Під тиском громадськості і політиків Т.Джонс відмовився від свого наміру, проте його ідею втілили інші священики - пастори Боб Олд і Денні Аллен. Кілька подібних актів були вчинені і на вулицях нижнього Манхеттена, де раніше стояли башти-близнюки Світового торговельного центру, які зазнали в 2001 році атаки терористів.

У відповідь індійські мусульмани спалили школу і християнську церкву. У зіткненнях демонстрантів, що протестували проти спалювання Корану, з поліцією в Індії загинули 18 осіб. Аналогічний інцидент стався 12 вересня в Афганістані. Жертвами зіткнень стали двоє людей, ще п`ятеро одержали вогнепальні поранення.

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