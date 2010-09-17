Російські опозиціонери створили коаліцію

Представники російської опозиції 16 вересня оголосили про підписання угоди про створення коаліції, повідомляє "Эхо Москвы". Об`єднання одержало назву "За Росію без свавілля і корупції". До кола лідерів коаліції ввійшли лідер РНДС Михайло Касьянов, член руху "Солідарність" Борис Нємцов, лідер руху "Демократичний вибір" Владимир Мілов і екс-голова ліквідованої Республіканської партії Володимир Рижков.

Першу акцію новоствореного руху заплановано на 9 жовтня. Це буде мітинг протесту, який відбудеться в Москві. Подробиці заходу поки що невідомі. Михайло Касьянов назвав головним завданням коаліції зміну стратегічного курсу країни, для якої, за його словами, необхідна передача владі.

Як повідомляє РІА “Новости”, творці об`єднання "За Росію без свавілля і корупції" хочуть зареєструвати його як партію. Для цього найближчим часом будуть подані документи в Мінюст. Коаліція також планує взяти участь в парламентських виборах 2011 року і президентських виборах 2012 року. Для участі в останніх опозиціонерами буде висунутий єдиний кандидат.