Прес-конференція на тему: "Обмеження функціонування української мови в Україні"
15:39, 17 вересня 2010Права людини
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У понеділок, 20 вересня, об 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Обмеження функціонування української мови в Україні".
Учасники: народний депутат України, голова ВУТ „Просвіта" ім. Тараса Шевченка Павло Мовчан; народний депутат України Іван Заєць; кандидат філологічних наук, професор Київського міжнародного університету Іван Ющук; письменник Юрій Мушкетик.
На захід запрошені громадські і політичні діячі.
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