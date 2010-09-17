18 вересня - 15-00 - Біля приміщення Консульства Російської Федерації у Києві відбудеться художня акція на знак солідарності з російськими громадськими активістами Олексієм Гаскаровим та Максимом Солоповим, заарештованими після проведення 28 липня 2010 р. демонстрації перед будівлею адміністрації в місті Хімки (Московська область, Росія) на захист Хімкинського лісу, який вирубують для побудови платного автобану Москва - Санк-Петербург (вул. Кутузова 8).

Щоб їх краще почули, активісти покажуть те, що насправді відбуваеться з їх товаришами у Москві. Ця акція є однією з міжнародної кампанії солідарності, яка пройде 17-20 вересня у багатьох країнах світу.

28 липня 2010 року перед будівлею адміністрації в місті Хімки (Московська область, Росія) понад 300 антифашистів та анархістів провели демонстрацію у захист Хімкінського лісу, який вирубують для потреб великого бізнесу - платного автобану Москва - Санк-Петербург.

Акція, під час якої розбили кілька вікон міської адміністрації, набула великого розголосу. Влада зі своєї сторони відповіла репресіями. Наступного дня арештували двох відомих громадських активістів – Олексія Гаскарова та Максима Солопова. Їм загрожує до семи років позбавлення волі, хоча немає доказів їхньої причетності до незаконних дій.

У 20-х числах вересня має відбутися суд, їм загрожує до семи років в`язниці за хуліганство, хоча немає доказів їх причетності до незаконних дій. Ті, хто організовував побиття журналістів і правозахисників, які виступали проти вирубки лісу, ті, хто нацьковував футбольних хуліганів на активістів-екологів, ті, хто віддавав наказ про розгоні мирних пікетів у Хімках, залишаються на волі, готові і далі подібним чином відстоювати власні інтереси. Замість них за гратами опинилися активісти, винні лише у своїй публічній громадянської позиції.

Численні порушення в ході слідства говорять про те, що питання буде вирішуватися в коридорах влади, і тільки широкий інформаційний резонанс і масові протести здатні вплинути на результат справи.

Також продовжується міліцейський тиск на інших активістів, які є учасниками антифашистського руху.

Контактна інформація:

Ілля Власюк

0937102413

Офіційний сайт кампанії за звільнення хімкінських в`язнів:

http://khimkibattle.org/