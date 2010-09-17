20 вересня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «ЦВК сформувала тервиборчкоми Київської області нелегітимно?». Як ЦВК формував територіальні комісії та чи були дотримані при цьому логічна та законодавча сторони процесу? Чому ЦВК формує тервиборчкоми за поданням нелегітимних голів Київської обласної партії ВО «Батьківщина» та Львівської, при цьому ігнорує подання від справжніх голів? Представники якої політичної сили очолюють 80% територіальних комісій у Київській області та по Україні та наскільки це загрожує чесним результатам виборів? Чи братиме партія Юлії Тимошенко ВО «Батьківщина» участь у виборах до районних рад? Хто включений до складу тервиборчкомів як кандидати від осередків "Батьківщини"? Ці та інші питання будуть обговорені в ході прес-конференції за участю депутата Верховної Ради України від фракції БЮТ, голови обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Костянтина Бондарева (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38 0676598399, е-mail hit_rik@bigmir.net