Прес-конференція на тему: «Скасування політреформи 2004 року: яким буде рішення Конституційного Суду?»

20 вересня - 12-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: «Скасування політреформи 2004 року: яким буде рішення Конституційного Суду?». Учасники: професор права Віктор Мусіяка і голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут (інтернет-холдинг «ОБОЗ.ua», вул. Дмитрівська, 44-а). Реєстрація представників ЗМІ – на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: (068) 346 39 41.

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