Прес-конференція на тему: «Медичний огляд громадян: мета, схеми впровадження та наслідки"

20 вересня - 13-00 - Прес-конференція на тему: «Медичний огляд громадян: мета, схеми впровадження та наслідки». У заході візьме участь екс-міністр охорони здоров’я Василь Князевич. До участі запрошений також екс-міністр охорони здоров’я Юрій Гайдаєв (“Главком”, вул. Інститутська, 24/7, 3 поверх, оф. 6). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 253 98 69, 253 79 93.

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