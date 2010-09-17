21 вересня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція правозахисників, присвячена ініціативі Міністерства юстиції України по створенню механізму попередження катувань без залучення до цього процесу громадськості.

Теми прес-конференції: Чому в Україні настільки розповсюджені випадки катувань? Чинне законодавство дозволяє покарати винних у тортурах, безкарність є наслідком не поганого закону, а відсутності практики його застосування. Усе залежить від політичної волі припинити цю ганебну практику та покарати тих, хто її застосовує. Як справляється з проблемою катувань омбудсмен? Які механізми попередження катувань пропонують правозахисники і чому держава відмовляється їх розглянути?

Учасники: Катерина Левченко, президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна»; Андрій Черноусов, експерт Харківського інституту соціальних досліджень; Людмила Коваль, експерт Харківської правозахисної групи; Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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