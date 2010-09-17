Херсонського мера просять прозвітуватися ще раз

Громадська рада при Херсонській облдержадміністрації просить губернатора Миколу КОСТЯКА примусити мера Херсона Володимира САЛЬДО звітувати перед громадою ще раз.

Про це йдеться у зверненні до губернатора, текст якого переданий агентству УНІАН.

У зверненні сказано, що «Громадська рада при Херсонській обласній державній адміністрації висловлює обурення щодо методів організації та проведення звіту Херсонського міського голови Володимира САЛЬДО, що відбувся 14 вересня в обласному академічному музично-драматичному театрі».

На думку авторів звернення, при підготовці та проведенні цього заходу були порушені усі законодавчі та морально-етичні норми, що стосуються звітності представників органів місцевого самоврядування перед своїми територіальними громадами. Зокрема, ст. 42 п. 6 Закону ”Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що звіт міського голови перед територіальною громадою міста має проходити щорічно, однак В.САЛЬДО з 2006 року жодного разу не звітував перед територіальною громадою Херсона про свою діяльність на посаді мера.

Також, на думку членів Громадської ради, законодавством передбачено звітування перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами (стаття 42 п. 6 Закону ”Про місцеве самоврядування в Україні”). Втім, жителі Херсона не були вчасно та широко повідомлені про дату, час і місце проведення звіту. Більше того, для проведення заходу було завідомо обрано місце, що могло вмістити лишеи вузько обмежену частину громади, не було організовано ретрансляцію заходу для громадян, що зібралися на площі біля театру.

Крім того, запрошення на захід відбувалося за окремим закритим списком, а вільній участі громадян у проведенні звіту перешкоджали спеціально проінструктовані охоронці, яким було надано наказ не допускати певних (опозиційних до влади) членів громади до участі у проведенні звіту Херсонського міського голови, йдеться у зверненні.

Автори звернення зазначають, що саме «ці недопустимі організаційні негаразди призвели до виникнення сутичок між охороною, що перешкоджала доступу в театр, та вищеназваними громадянами. Правозахисника Дементія БЄЛОГО, який у залі театру висловив обурення такими методами спілкування міського голови з громадянами Херсона, виштовхали з зали та спровокували до бійки. До фізичної розправи над Д.БЄЛИМ охоронців спонукали заступники Херсонського міського голови М. СОЛОВ’ЙОВ та Ю.ХРИСТИЧ».

Громадська рада бачить вихід із ситуації у проведенні незаангажованого розслідування органами прокуратури обставин, що призвели до порушення законодавства з боку органів місцевої влади та самосуду над членом територіальної громади Д.БЄЛИМ – правозахисником, журналістом, членом Громадської ради при ОДА.

Також автори звернення вимагають провести ще один, відкритий, як того вимагає закон, звіт Херсонського міського голови перед громадою, “а ще краще – звіти міського голови перед членами локальних громад мікрорайонів міста з доповіддю про вирішення конкретних проблем конкретних територій міста”.