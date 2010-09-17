Учасники ”полян протесту” не дозволили знести самобуди під Сімферополем

Власники 16 паїв площею по 1,5-2 га в Сімферопольському районі Криму 16 вересня не змогли знести на своїх ділянках тимчасові споруди учасників самозахоплень через опор представників кримських татар.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі кримської міліції.

Конфлікт триває з кінця 2006 року.

Акти на ділянки одержані, в основному, в 2004 році. Після захоплення землі групою кримських татар там було зведено будови, особа їх власників не встановлена.

Господарі ділянок звернулися з позовами до Сімферопольського райсуду. Він задовольнив позови і визнав право власності власників землі на будівельні матеріали, що розташовані на ділянках, а також зобов`язав господарів звільнити їх від будов.

«Тобто, люди самі мали звільнити землю. Але таке рішення суду ВДВС (відділ державної виконавчої служби), природно, не прийняв до виконання, та якби й прийняв, то такі рішення виконуються шляхом оголошення відповідачеві. Власники спробували самі його виконати. 30-40 представників кримськотатарського народу перешкодили їм», - повідомили в міліції.

МВС радить власникам землі звернутися до суду з тим, щоб самобуди знесла Державна виконавча служба.

«Єдиний вихід з ситуації, що склалася, ми бачимо у зверненні власників ділянок до суду з позовами про усунення перешкод у використанні земельних ділянок шляхом знесення самовільно зведених будов, вивезення будматеріалів і видалення з ділянок сторонніх осіб. При надходженні постанов ВДВС про забезпечення охорони громадського порядку буде виділено достатню кількість особового складу для виконання рішення», - відзначає міліція.