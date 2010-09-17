114 істориків вимагають припинити переслідування їхнього колеги

114 українських істориків вимагають припинити кримінальне переслідування їхнього колеги Романа ЗАБІЛОГО і не допускати репресій стосовно науковців у майбутньому.

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень визвольного руху, про це йдеться у зверненні вчених з 28 українських університетів та інститутів Національної академії наук, а також 10 незалежних дослідницьких організацій, державних музеїв та архівів, на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

«Останні владні розпорядження в гуманітарній сфері і зміна векторів політики національної пам’яті дають підстави вважати невипадковим факт політичних репресій щодо нашого колеги, який активно вивчає український національно-визвольний рух, зокрема історію Української повстанської армії», — йдеться у зверненні.

Науковці вважають, що влада робить спроби «здійснити ревізію наукових здобутків українських дослідників».

Академічна спільнота переконана, що влада демонструє незацікавленість у правдивому висвітленні історії тоталітарного режиму, яке неможливе без використання матеріалів, що зберігаються в архівах СБУ і повинні бути відкриті, як це передбачено українським законодавством.

«Заявляємо про неприпустимість застосування командно-адміністративних методів щодо української історичної науки з метою її підконтрольності владі.

Вимагаємо відновити справедливість: належно розслідувати обставини затримання Р.ЗАБІЛОГО, закрити кримінальне провадження проти історика, відновити повноцінну роботу музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького», а також не допускати в майбутньому політичних репресій щодо науковців, які досліджують українську історію», — наголошується у зверненні.

У Центрі досліджень визвольного руху нагадали, що раніше 108 іноземних вчених підписали лист-протест до СБУ.

Як повідомляв УНІАН, директора меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО 8 вересня затримали у Києві працівники СБУ. Його звинуватили у тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. У Р.ЗАБІЛОГО вилучили персональний ноутбук та цифрові носії.

Також СБУ провела обшук у кабінетах працівників музею “Тюрма на Лонцького” у Львові, де вилучила два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів, а також відео-свідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.

9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про порушення кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

Також у СБУ назвали абсурдними заяви про несанкціонований обшук в музеї «Тюрма на Лонцького». Зокрема, як підкреслюється в повідомленні, саме СБУ була ініціатором відкриття Меморіально-дослідницького комплексу пам’яті жертв окупаційних режимів. До цього часу музей перебуває на балансі СБУ, утримується за рахунок бюджету СБУ, його працівники, у тому числі його директор Р.ЗАБІЛИЙ, отримують зарплату в СБУ, зазначається у повідомленні. “Більше того, сама назва - Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Служби безпеки України – підкреслює зазначене вище”, - наголосили в СБУ.

Як пояснили у відомстві, 13-14 вересня у приміщеннях УСБУ у Львівській області, в яких розташовані структурні підрозділи музею, у рамках розслідування кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, було проведено огляд місця події.

В СБУ підкреслили, що кримінальну справу порушено не стосовно Р.ЗАБІЛОГО, а за фактом дій.