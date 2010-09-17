Затримано двох підозрюваних у нападі на житомирського журналіста

У Житомирській області затримано двох підозрюваних у нападі головного редактора газети „Сільське життя” Валерія ІВАНОВСЬКОГО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

15 вересня Слідче управління УМВС України в області затримало за підозрою у вчиненні нападу на В.ІВАНОВСЬКОГО жителя Житомира і жителя села Кодня Житомирського району.

Того ж дня проти них порушена кримінальна справа за рядом статей Кримінального кодексу України (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 171).

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у Житомирі було скоєно напад на 50-річного головного редактора газети «Сільське життя» В.ІВАНОВСЬКОГО.

Як повідомив потерпілий, 27 серпня йому на мобільний зателефонував невідомий і запропонував зустрітися для передачі матеріалів, які б могли зацікавити В.ІВАНОВСЬКОГО як журналіста. У домовленому місці до В.ІВАНОВСЬКОГО підійшов молодик і завдав ножем тілесні ушкодження у вигляді двох колото-різаних ран. Після цього зловмисник втік з місця події.

Цього ж дня слідчим відділом Богунського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Міліція розглядає декілька версій скоєння злочину, у тому числі щодо професійної діяльності журналіста.