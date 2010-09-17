Херсонського мера просять вибачитися перед журналістом

Мережа підтримки реформ, Комітет виборців України та Громадянська асамблея України просять владу відреагувати на побиття голови Херсонського відділення Комітету виборців України, регіонального координатора Мережі підтримки реформ у Херсонській області і журналіста газети «Вільний вибір» Дементія БЄЛОГО.

Про це йдеться у заяві зазначених організацій.

“Ми звертаємось до органів державної влади України з тим, щоб вони згідно із законами і Конституцією відреагували на ситуацію та вжили відповідних санкцій”, - зазначається у заяві.

Громадські організації вважають неприпустимими випадки перешкоджання доступу громадськості до інформації про роботу органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, особливо напередодні чергових місцевих виборів.

Вони обурені непоодинокими випадками насильства щодо громадських діячів, котрі здійснюють моніторинг виборчої кампанії.

Автори заяви нагадують, що 14 вересня у Херсоні під час звіту міського голови Володимира САЛЬДО невідомі побили Д.БЄЛОГО. У порушення законодавчих гарантій журналістської діяльності охорона спочатку не пропускала його (а також інших журналістів та декількох опозиційних депутатів) до зали, де звітував мер, а пізніше невстановлені особи нанесли Д.БЄЛОМУ ряд ушкоджень після того, як він намагався публічно звернутися до міського голови щодо з’ясування ситуації із закритістю заходу. В результаті журналіст отримав гіпертонічний криз та струс мозку.

Комітет виборців України, Мережа підтримки реформ та Громадянська асамблея України вбачають у діях невідомих осіб злочини, відповідальність за які передбачена, зокрема, Кримінальним кодексом України: перешкоджання журналістській діяльності; нанесення тілесних ушкоджень. Крім того, інцидент вкотре завдає шкоди міжнародному іміджу України, особливо напередодні головування України у Комітеті міністрів Ради Європи (травень - листопад 2011 року).

Автори заяви також звертаються до міжнародної спільноти, зокрема, до організації «Репортери без кордонів» з тим, щоб “описаному інциденту, який перебуває у руслі тенденції згортання демократії в Україні, було надано міжнародного розголосу та відзначено у відповідних звітах моніторингових організацій”.

Вони також закликають міського голову Херсона В.САЛЬДО публічно вибачитись перед Д.БЄЛИМ за інцидент і провести ще один звіт перед громадою міста за присутності на ньому всіх охочих.