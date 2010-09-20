Закаєв виїхав з Польщі до Лондону

Глава невизнаного уряду Чечні Ахмед Закаєв в неділю ввечері виїхав з Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, Закаєв повернувся до Лондону, де планує отримати чергову польську візу, що дозволить йому легально повернутися до Польщі для участі в судовому засіданні в справі його екстрадикції.

За даними польських медіа, Закаєв планує також провести у Польщі заплановані раніше зустрічі, які йому не вдалося через затримання польською поліцією 17 вересня.

Зокрема, лідер руху за незалежність Чечні планує провести зустріч із польськими політиками, представниками чеченської діаспори, а також відвідати місце поховання екс-президента Польщі Леха Качинського у Краківському Вавелі.

Як повідомляв УНІАН, польська поліція затримала Закаєва у пятницю вранці за міжнародним наказом арештування, котрий видала Російська федерація.

Прокуратура, яка прослуховувала Закаєва майже цілий день, заявила, що домагається його арешту на 40 днів, але польський суд після розгляду справи звільнив його з під варти.

Тепер лідера чеченців чекає черговий судовий процес екстрадикції.

У 2003 році Великобританія відмовила Росії видати Закаєва та надала йому політичний притулок.