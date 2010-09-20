Литвин ще раз заявляє про непричетність до вбивства Гонгадзе

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що ніхто не зможе змусити його почуватися винним у нібито причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи правда, що під час очної ставки з колишнім генералом міліції Олексієм ПУКАЧЕМ той сказав, що покійний глава МВС Юрій КРАВЧЕНКО представив його В.ЛИТВИНУ зі словами про те, що саме А.ПУКАЧ розправився із журналістом Г.Гонгадзе, В.ЛИТВИН відповів: «Я законослухняний громадянин, і є таємниця слідства і є деталі, про які я не збираюсь говорити».

На уточнююче запитання: «Так була така фраза, чи ні?», він відповів: «Звідки я знаю, була така фраза, чи не була така фраза».

В.ЛИТВИН також додав: «А що залишається говорити в даному разі генералу ПУКАЧУ. Я знаю, що було, що є в цьому житті, і чого не було».

При цьому він наголосив, що має всі підстави «дивитися кожному з вас у вічі».

За словами спікера, всю інформацію стосовно справи Г.Гонгадзе він дізнається «із відкритих джерел». «Я ні в кого не цікавлюсь, ні до кого не ходжу, і не телефоную», - додав він.

В.ЛИТВИН ще раз зазначив, що «розслідування цієї обставини підтвердило про мою непричетність до цієї справи».

«Разом з тим, я розумію, що це не влаштовує тих людей, які в свій час виписали відповідний сценарій, намагалися керувати, насамперед, громадську думку і слідство за тим сценарієм, який вони собі визначили», - додав голова ВР.

Він знову наголосив на необхідності відповісти на питання, хто організував прослуховування кабінету екс-Президента Леоніда КУЧМИ, хто займався монтажем і хто «під все це організував всі інші дії». «Можливо для того, щоб встановити істину, треба вийти за межі країни», - зауважив спікер.

За його словами, «думаю, що кожна нормальна людина розуміє, як виносити отой шквал критики і негативу». «Але прищепити мені комплекс вини не вдасться. Не вдалося і не вдасться», - наголосив В.ЛИТВИН.