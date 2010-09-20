У Кам’янській виправній колонії катують?

Вінницька правозахисна група (ВПГ) заявляє про катування засуджених у Кам’янській виправній колонії №101 (Запорізька область) і закликає відповідальні відомства провести комплексну перевірку цього закладу.

“Вінницька правозахисна група змушена оприлюднити нелегально задокументовані свідчення засуджених, які утримуються у колонії. За словами засуджених, адміністрація колонії створила нестерпні умови праці людей, які працюють на шкідливому виробництві, отримуючи як зарплату 10-25 грн. на місяць”, - сказано у повідомленні.

Крім того, за даними ВПГ, в колонії діє жорстока система психологічного тиску на засуджених та поширені катування. Засуджені повідомляють, що майже за кожну спробу офіційно подати скаргу на порушення прав людини, скаржників жорстоко б‘ють співробітники адміністрації; в колонії також існує практика побиття з метою залякування усіх новоприбулих з етапів. Вінницька правозахисна група нелегальним шляхом отримала фотодокументи, які демонструють результати групового побиття засуджених колонії, яке мало місце у вересні 2010 року.

”Не маючи можливості самостійно провести перевірку багаточисельних скарг засуджених КВК №101, з урахуванням того, що в Україні повністю відсутні ефективні механізми незалежного громадського контролю за дотриманням прав засуджених, Вінницька правозахисна група закликає до негайної комплексної перевірки ситуації в КВК №101 міжвідомчою комісією з обов‘язковим залученням представників громадськості”, - зазначається у повідомленні.

ВПГ заявляє про готовність делегувати до складу такої комісії своїх представників та прозвітувати суспільству про результати роботи.

Правозахисники також звертаються до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням відкрити провадження за фактом повідомлень про можливі масові порушення прав людини в зазначеній колонії.

ВПГ також закликає генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА невідкладно направити до КВК №101 представників указаних відомств для вивчення ситуації та сприяння в покращенні ситуації із дотриманням прав засуджених.

Вінницька правозахисна група повідомляє, що багато засуджених втратили будь-яку віру в можливість припинення знущань. Правозахисники мають у своєму розпорядженні список з 27 прізвищ засуджених, які заявили про готовність вчинити масове самокаліцтво та вдаватися до інших акцій ненасильницького протесту, якщо в колонію невідкладно не приїде незалежна комісія для вивчення ситуації та ознайомлення зі скаргами засуджених.