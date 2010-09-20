Законопроект про зміни до Реєстру виборців готовий до розгляду

Верховна Рада України завтра планує розглянути законопроект щодо внесення змін до закону про Реєстр виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним проханням щодо розгляду цього законопроекту під час погоджувальної ради парламенту звернувся лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зауважив, що у зв’язку з деякими причинами цей законопроект не був розглянутий минулого пленарного тижня.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що цей законопроект повністю підготовлений до другого читання. «Там немає жодних ні політичних, ні інших моментів», - сказав він.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зауважив, що якщо цей законопроект дійсно підготовлений комітетом, то він буде розглянутий завтра.