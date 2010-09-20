Законопроект про зміни до Реєстру виборців готовий до розгляду
Немає жодних політичних моментів
Верховна Рада України завтра планує розглянути законопроект щодо внесення змін до закону про Реєстр виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним проханням щодо розгляду цього законопроекту під час погоджувальної ради парламенту звернувся лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
Він зауважив, що у зв’язку з деякими причинами цей законопроект не був розглянутий минулого пленарного тижня.
О.ЄФРЕМОВ наголосив, що цей законопроект повністю підготовлений до другого читання. «Там немає жодних ні політичних, ні інших моментів», - сказав він.
У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зауважив, що якщо цей законопроект дійсно підготовлений комітетом, то він буде розглянутий завтра.