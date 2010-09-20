ВРЮ звільнила 4 суддів в апеляційних і адміністративних судах

Вища рада юстиції звільнила чотирьох суддів з посад в апеляційних і адміністративних судах у зв’язку з призначенням їх суддями Конституційного Суду України.

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ВРЮ.

Рада прийняла рішення про звільнення Михайла ГУЛЬТАЯ з посади судді апеляційного суду Харківської області; Михайла ЗАПОРОЖЦЯ з посади судді апеляційного суду Луганської області; Олега СЕРГЕЙЧУКА з посади судді Вищого адміністративного суду України та Наталі ШАПТАЛИ з посади судді Донецького апеляційного адміністративного суду за власним бажанням

16 вересня Х позачерговий З`їзд суддів України обрав М.ГУЛЬТАЯ, М.ЗАПОРОЖЦЯ, О.СЕРГЕЙЧУКА і Н.ШАПТАЛИ суддями Конституційного Суду.