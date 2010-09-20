ВРЮ звільнила 4 суддів в апеляційних і адміністративних судах
16:11, 20 вересня 2010Права людини
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Обрані суддями КС
Вища рада юстиції звільнила чотирьох суддів з посад в апеляційних і адміністративних судах у зв’язку з призначенням їх суддями Конституційного Суду України.
Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ВРЮ.
Рада прийняла рішення про звільнення Михайла ГУЛЬТАЯ з посади судді апеляційного суду Харківської області; Михайла ЗАПОРОЖЦЯ з посади судді апеляційного суду Луганської області; Олега СЕРГЕЙЧУКА з посади судді Вищого адміністративного суду України та Наталі ШАПТАЛИ з посади судді Донецького апеляційного адміністративного суду за власним бажанням
16 вересня Х позачерговий З`їзд суддів України обрав М.ГУЛЬТАЯ, М.ЗАПОРОЖЦЯ, О.СЕРГЕЙЧУКА і Н.ШАПТАЛИ суддями Конституційного Суду.
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