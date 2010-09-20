Янукович забрав у СБУ «Тюрму на Лонцького»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розпорядився передати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів) з підпорядкування СБУ до сфери управління Інституту національної пам’яті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив на зустрічі з журналістами в АП.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ підписав відповідне доручення голові уряду Миколі АЗАРОВУ та голові СБУ Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ.

С.ЛЬОВОЧКІН висловив переконання, що доручення буде виконано у стислі терміни, при цьому музей не буде закрито для відвідувачів.

За словами глави АП, рішення про можливу зміну керівництва музею може бути прийняте після передачі справ та аналізу всіх проблем.

Як відомо, директора меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО 8 вересня 2010 року затримали у Києві працівники СБУ. Його звинуватили у тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. У Р.ЗАБІЛОГО вилучили персональний ноутбук та цифрові носії.

Також СБУ провела обшук у кабінетах працівників музею “Тюрма на Лонцького” у Львові, де вилучила два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів, а також відео-свідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.

9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про порушення кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

За даними СБУ, до цього часу музей перебуває на балансі СБУ, утримується за рахунок бюджету СБУ, його працівники, у тому числі його директор Р.ЗАБІЛИЙ, отримують зарплату в СБУ.

Інститут національної пам’яті з липня 2010 року очолює Валерій СОЛДАТЕНКО, який раніше працював в Інституті історії партії при ЦК Компартії України - філії Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. А також очолював кафедру історичного досвіду КПРС Київської вищої партійної школи та завідував відділом історико-політичних досліджень Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України.