Янукович і Ко не підтримують “засекречення” історичних документів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН та заступник глави АП Ганна ГЕРМАН не підтримують “засекречення” історичних документів.

Сьогодні на зустрічі з журналістами в АП, коментуючи проблему “засекречення” історичних документів, С.ЛЬОВОЧКІН висловив переконання, що “документи 50-річної давнини не можуть нести небезпеку”, тож він не може підтримувати таку “засекреченість”.

Присутня на зустрічі заступник глави Адміністрації Президента Г.ГЕРМАН додала: “На цій зустрічі нас вже двоє, хто займає таку позицію”. “А, враховуючи Президента, - троє“, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, Президент чітко заявляв про свою позицію з цього приводу, тож він зробить все, аби донести її розуміння до суспільства і діяти відповідним чином.

Як повідомлялося, 11 березня 2010 року голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що спецслужбі слід скоротити роботу з архівами, і зосередитися на своїх основних завданнях. «Дуже багато матеріалів розсекречено… Та правду, яку потрібно було донести українському народу, та правда донесена...», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ. Він зазначив, що є деякі питання до способів і методів розсекречення матеріалів. «Тому що, на щастя або на жаль, турбота спецслужби, перш за все, в тому, щоб охороняти свої секрети, охороняти закони, які ці секрети створювали», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

У вересні 2010 року великий резонанс викликало порушення СБУ кримінальної справи проти директора меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО. Його звинуватили у тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю.