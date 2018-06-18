Перспективи застосування медіації у захисті прав інтелектуальної власності

В економічно розвинених країнах особа, якій належать права інтелектуальної власності, має можливість захистити їх в адміністративному, судовому порядку або здійснити так зване альтернативне (позасудове) урегулювання спорів з цих питань за допомогою медіатора (посередника).

Приватні компанії й навіть юристи в цих країнах вважають медіацію привабливою та підтримують створення й розвиток комерційних служб медіації. Залучення медіаторів – добровольців і професіоналів – нормативно закріплене багатьма судовими системами настільки, що суди часто не можуть собі уявити, як розібратися зі своїм навантаженням без допомоги медіації. У багатьох випадках зростаюче прагнення до використання медіації в судах викликане тим, що останні схильні вдаватися до неї не тільки в шлюборозлучних справах і незначних позовах, але й у цивільних справах у цілому. Практика медіації, незважаючи на її відносну новизну й обмеженість застосування, може виявитися надзвичайно корисною для запобігання суперечкам і застосовуватися більш широко з метою врегулювання спорів, у тому числі й у справах, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності. І не тільки під час судового провадження, але й у досудових та позасудових стадіях спорів, під час проведення переговорів у конфліктних ситуаціях тощо.

Європейські стандарти справедливого судочинства не тільки передбачають такий спосіб позасудового врегулювання спору як медіація, а й установлюють певні зобов’язання для держав-членів щодо запровадження медіації у своїх правових системах.

Так у Директиві 2008/52/ЄС Європейського Парламенту й Ради від 21 травня 2008 року щодо деяких аспектів медіації в цивільних та комерційних справах зазначено, що принцип доступності правосуддя є одним з фундаментальних принципів, у зв’язку з чим Рада Європи на засіданні в м. Тампере 15 і 16 жовтня 1999 року закликала держави-члени ЄС створити альтернативні, позасудові процедури для забезпечення кращого доступу до справедливості в Європі.

Статтею 12 Директиви визначено, що держави-члени ЄС повинні ввести в дію закони, норми та адміністративні правила, необхідні для забезпечення відповідності цій Директиві, до 21 травня 2011 року, за винятком статті 10 „Інформація про уповноважені суди та державні органи”, по відношенню до якої крайній термін забезпечення відповідності визначається як 21 листопада 2010 року.

У травні 2006 року вийшов Указ Президента України «Про концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів».

Одне із завдань Концепції визначається так: „з метою розвантаження судів потрібно розвивати альтернативні (позасудові) способи врегулювання спорів, а також створювати умови для стимулювання дешевших і менш формалізованих способів їх врегулювання. Наукового обґрунтування і практичного втілення потребує медіація – діяльність професійних посередників, які спрямовують учасників юридичного спору до компромісу і регулювання спору самостійно самими учасниками”.

Що ж стосується розв’язання спорів у сфері інтелектуальної власності, то, враховуючи піввіковий світовий досвід та реалії національного законодавства й правозастосування, за допомогою медіації вже сьогодні можна вирішувати такі спори:

• щодо ліцензування та передачі прав інтелектуальної власності;

• щодо порушень прав інтелектуальної власності;

• щодо права власності на винахід, тобто коли саме працівник розробив винахід – у свій власний час або в робочий;

• щодо авторства на винахід, якщо третя сторона зробила суттєвий внесок, та інші.

Для Державного департаменту інтелектуальної власності необхідність запровадження інституту медіації як складової своєї діяльності закладена в правовому полі внесення змін до законодавства у сфері промислової власності, передбаченому проектом закону України, який наразі знаходиться на розгляді в Кабінеті Міністрів України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності”. Цей проект розроблений задля приведення українського законодавства у сфері промислової власності у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Серед багатьох новацій цього проекту передбачено також внесення змін до законів України „Про охорону прав на промислові зразки” та „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, згідно з якими після завершення формальної експертизи заявки Держдепартамент опубліковує визначені ним відомості про заявку на офіційній веб-сторінці Держдепартаменту в Інтернеті, які зберігаються на ній упродовж трьох місяців.

Зацікавлена особа протягом трьох місяців від дати опублікування заявки на промисловий зразок або знак для товарів і послуг може подати обґрунтоване заперечення до закладу експертизи проти державної реєстрації промислового зразка або знака для товарів і послуг. На відміну від чинного законодавства після прийняття вищевказаного проекту ця третя особа матиме право оскаржити рішення Держдепартаменту про реєстрацію промислового зразка або знака для товарів і послуг. Виникне ситуація конфлікту між заявником та третьою особою, яку, на нашу думку, можна вирішити шляхом застосування медіації. Для цього Держдепартамент підготував необхідних спеціалістів і готовий для провадження медіаційних процедур у діяльності насамперед Апеляційної палати.

Ірина Василенко, начальник управління правового забезпечення промислової власності Державного департаменту інтелектуальної власності

