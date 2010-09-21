Криміналісти з ОБСЄ розслідують смерть білоруського журналіста

Організація з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) на запрошення білоруського керівництва відправить двох криміналістів до Мінська для розслідування обставин смерті опозиційного журналіста Олега Бебеніна. Про це 20 вересня повідомив агентству БелаПАН заступник голови представництва ОБСЄ в Мінську Жандос Асанов.

Білоруська влада заявила про готовність запросити міжнародних експертів для розслідування причин смерті Олега Бебеніна на засіданні Постійної ради ОБСЄ 9 вересня у Відні. Рішення Мінська вітав Європарламент. "Цей безпрецедентний крок білоруського уряду демонструє готовність провести традиційне для сучасних країн прозоре і неупереджене розслідування", - наголосив Яцек Протасевич, відповідальний за зв`язки з Білоруссю в Європейському парламенті.

Тим часом міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" знов заявила про своє занепокоєння через переслідування журналістів у Білорусі напередодні президентських виборів 19 грудня. "Утиски з боку влади істотно урізують і без того обмежену свободу білоруських ЗМІ", - наводить заяву правозахисників Deutsche Welle. Зокрема, "Репортери без кордонів" посилаються на неодноразові погрози з боку влади опозиційній газеті "Народна воля".