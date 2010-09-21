Захисники зелених і спортивних зон пройдуть маршем по Хрещатику

Захисники зелених зон Києва сьогодні, у День миру, проведуть костюмовану ходу Хрещатиком.

Як повідомляє інтернет-портал громадського руху “Збережи старий Київ”, учасники акції “На захист Олімпійського парку” пройдуть від будівлі Головпоштамту на вул. Хрещатику, 22 до Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України на вул. Еспланадна, 42.

Організатори закликають всіх небайдужих взяти участь в акції, одягнись у спортивний костюм, взяти із собою свої улюблені спортивні атрибути: тенісну ракетку, м’яч, шахову дошку, байдарку, велосипед тощо та прийти о 15.00 на Майдан Незалежності до Головпоштамту.

“Не дамо знищити Олімпійський парк Києва з “Крижинкою”, з Гімнастичним палацом, з тенісними кортами, з віковими дубами!”, - закликають активісти.

У повідомленні зазначається, що це буде перша акція руху “На захист паркових та зелених зон, спортивних та мистецьких осередків, культурно-освітніх та оздоровчих закладів” у столиці.

Як повідомлялося, в рамках підготовки столиці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року навколо НСК "Олімпійський" передбачається створити так звану "зону гостинності". У зв’язку з цим передбачається знесення спортивних об’єктів малого державного підприємства “Тенісні корти” та держпідприємства "Льодово-тренувальний каток “Крижинка”.

12 липня заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ депутатський запит стосовно знищення вказаних спортивних об’єктів. Запит було зроблено як відгук на численні звернення спортсменів, які стурбовані тим, що на час Євро-2012 бази їх підготовки закриваються, незважаючи на те, що досі не затверджено план їхнього відновлення та подальшого розвитку.

Віце-спікер у своєму запиті зазначив, що Мінспорту мотивує необхідність знищення тенісних кортів та льодової ковзанки вимогами УЄФА щодо створення “зони гостинності” навколо стадіону, де проводитимуться матчі Євро-2012. Натомість, представники Міністерства обіцяють відновити або створити нові спортивні об’єкти відповідного профілю. Однак, за даними М.ТОМЕНКА, створення таких об’єктів наразі не передбачено жодною державною програмою.

Заступник голови ВР попросив прем’єра призупинити знищення спортивних об’єктів МДП “Тенісні корти” та ДПЛТК “Крижинка” до затвердження програм з їх відновлення або будівництва нових об’єктів відповідного профілю із визначенням необхідних обсягів та джерел фінансування.