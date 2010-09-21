Нардепи хочуть зобов’язати фанатів «стукати» та поважати гімни

Верховній Раді пропонують узаконити обшуки глядачів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів та спостереження за публікою “на предмет дотримання встановлених правил поведінки” під час матчів. Таку законодавчу ініціативу містить законопроект, зареєстрований регіоналами Олександром Зацем та Ігорем Прасоловим.

Двоє нардепів також пропонують парламенту встановити, що глядачі та вболівальники серед іншого зобов’язані “інформувати представників служби безпеки заходу, правоохоронних органів, стюардів про предмети, що викликають підозру, дбайливо ставитися до обладнання та майна місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів” та “виявляти повагу до національних гімнів, прапорів, символіки держав-учасниць заходу”. Серед прав глядачів та вболівальників двоє нардепів передбачили такі:

- придбати квиток/квитки для відвідування офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

- пройти на територію місць проведення і зайняти місце, вказане у квитку;

- підтримувати особисто обраних учасників заходу усіма незабороненими засобами і формами поведінки;

- отримувати інформацію щодо перебігу подій на місці проведення масового спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу та за його межами.

Цікаво, що розділення на “глядачів” та “вболівальників” авторам законопроекту знадобилося через те, що на їхню думку це – дві окремі групи. Другі - це фізичні особи, які відвідують масові спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи і демонструють свою прихильність до особисто обраних учасників цих заходів. А перші - фізичні особи, які відвідують спортивні заходи лише з метою їх перегляду.