Кучма мав підстави вважати, що до "справи Гонгадзе" причетні спецслужби?

Екс-Президент України Леонід КУЧМА міг мати підстави для того, аби вважати, що “справа Гонгадзе” та “плівки Мельниченка” були провокацією іноземних спецслужб. Таку думку висловив глава Адміністрації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з журналістами в АП, коментуючи недавні відповідні заяви Л.КУЧМИ. (Протягом 2002-2004 років С.ЛЬОВОЧКІН працював першим помічником Президента Л.КУЧМИ – УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, “Леонід КУЧМА – політик з величезним досвідом, і без аргументів він ніколи б не зробив серйозних коментарів на цю тему”. “Напевне, він мав для цього підстави”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Від висловлення власної позиції з цього приводу С,ЛЬОВОЧКІН відмовився, пояснивши, що це не входить до його компетенції. Водночас глава АП висловив переконання, що натомість активними будуть “компетентні органи, журналісти та представники громадянського суспільства”, тож вдасться з’ясувати істину в цій справі.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня ц. р. колишній Президент України Л.КУЧМА назвав справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе міжнародною провокацією. "Це міжнародна провокація, щоб Україну скомпрометувати. П`ять років ні мені життя не давали, ні Україні", - сказав колишній Президент країни.

За словами Л.КУЧМИ, за організацією справи зникнення журналіста стояли закордонні спецслужби, і це відомо. Він також зазначив, що володіє інформацією про участь в акціях протесту тих часів співробітників ЦРУ.

"Це оплачувалося, а за гроші все можливо", - підкреслив Л.КУЧМА.

Він також висловив задоволення, що у США змінився погляд на світ, і нинішній Президент Барак ОБАМА заявив про відсутність намірів транспортувати демократію у світ.