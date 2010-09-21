В Україні кожна четверта дитина - позашлюбна

Третина дітей у державах ЄС народжена поза шлюбом, за даними статистичної служби Європейського Союзу. У таких країнах, як Естонія, Швеція, Словенія та Франція позашлюбною є кожна друга дитина. Натомість у Греції такими є лише шість відсотків малюків. А в Україні, за офіційними даними, - кожен п’ятий. Хоча чверть століття тому в СРСР таких дітей було удвічі менше. Це дає привід деяким експертам говорити про занепад сімейних цінностей. Натомість інші фахівці стверджують: українське суспільство стає більш розкутим, вільним від стереотипів і неважливо, чи мають штамп у паспорті батьки малюка. Хто ближче до істини у цій дискусії? І які причини того, що в Україні зростає кількість позашлюбних дітей? Які психологічні проблеми може мати дитина, народжена поза шлюбом?





«Як тільки наступила сексуальна революція і відбулася легітимація цього виду народження, дітей поза шлюбом почали народжувати частіше. Це цивілізаційний процес, який почався давно у Скандинавії, а потім розповсюдився на Європу. До нас він прийшов в останню чергу, бо моральні норми в Радянському союзі були інші. А тепер це не засуджується. Я багато таких сімей знаю в своєму оточенні», – розповіла Ірина Прибиткова.



На Сході України більше народжують поза шлюбом



Найменшу кількість позашлюбних дітей в Україні зареєстровано у Тернопільській області – 6,6%. Взагалі, західні регіони, з їхнім традиційним укладом життя і вважливою роллю релігії, є лідерами за кількістю укладених шлюбів. Тут мало розлучень, і мало позашлюбних дітей, повідомила соціолог Ольга Балакірєва. Натомість, східні індустріальні області за кількістю позашлюбних дітей перевищують середні українські показники. Найбільший відсоток таких немовлят зареєстрували у Херсонській області.



«Ситуація стосовно виплат по народженню дитини сприяла тому, що у нас зростає кількість тих, хто народжує дітей і, в свою чергу, відбивається на тому, що збільшується кількість тих, хто народжує поза шлюбом», – додала Ольга Балакірєва.



Безвідповідальність у статевих відносинах плюс прагнення отримати дотацію (щомісячно 300 гривень) на дитину для самотньої матері – основні причини народження в Україні позашлюбних дітей та



«Якщо мама ці кошти отримає, що відбувається з дитиною? У дитини зменшується юридичний захист. Якщо щось трапиться з мамою, дитина є сиротою. Щоб батько був прописаний і була дійсно нормальна сім’я – шлюб повинен реєструватися, як було й раніше», – наголосила Тетяна Кондратюк.



«Для самої дитини найкраще, звісно, виростати в повноцінній сім’ї»



Психолог Володимир Пронько належить до тих, хто вважає збільшення числа позашлюбних дітей наслідком занепаду сімейних цінностей. Він зауважує, що дитина, народжена повній сім’ї, набагато краще розвивається, попри будь-які проблеми. «Все ж таки повна сім’я набагато краще забезпечує умови для психологічного, матеріального, освітнього та культурно-етичного розвитку дитини», – сказав він.



Сучасне суспільство більш толерантне до позашлюбних дітей, їх вже не таврують словом



«Для самої дитина найкраще звісно виростати в повноцінній сім’ї, де є тато й мама. Але що робити, коли, наприклад, тато далеко? Я хоч і народжена в шлюбі, але любові тата не маю. Тобто ми маємо таку проблему, що шлюб буває не міцним», – пояснила жінка.



Кількість позашлюбних дітей у Європі залежить від традицій та релігійних особливостей держав



Естонія лідирує серед країн Євросоюзу за кількістю народжених поза шлюбом дітей – майже 60% малюків. В сусідній Латвії цей показник досягає 43%, а ось у Литві – тільки 28% дітей народжених поза шлюбом, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у країнах Балтії.



Експерти припускають, що така різниця скоріш за все пов’язана із різною релігійною належністю цих країн: Литва є католицькою країною, а Латвія і Естонія протестантськими, де традиційні релігійні цінності життя, які передбачають важливість сім’ї та дітей, не такі сильні.



Жителі Естонії, де на три шлюби у середньому припадає два розлучення, усе частіше обирають позашлюбну модель спільного життя. До того ж, діюче законодавство Естонії не робить різниці між дітьми, народженими у шлюбі та, так званими, незаконно народженими. 21,4 % українських малюків нині народжуються поза шлюбом, згідно з останніми даними Державного комітету статистики. Чверть століття тому таких дітей було лише 9%. І це свідчить про кризу сім’ї, як суспільного інституту, зазначає Ірина Прибиткова, провідний спеціаліст Інституту соціології.«Як тільки наступила сексуальна революція і відбулася легітимація цього виду народження, дітей поза шлюбом почали народжувати частіше. Це цивілізаційний процес, який почався давно у Скандинавії, а потім розповсюдився на Європу. До нас він прийшов в останню чергу, бо моральні норми в Радянському союзі були інші. А тепер це не засуджується. Я багато таких сімей знаю в своєму оточенні», – розповіла Ірина Прибиткова.Найменшу кількість позашлюбних дітей в Україні зареєстровано у Тернопільській області – 6,6%. Взагалі, західні регіони, з їхнім традиційним укладом життя і вважливою роллю релігії, є лідерами за кількістю укладених шлюбів. Тут мало розлучень, і мало позашлюбних дітей, повідомила соціолог Ольга Балакірєва. Натомість, східні індустріальні області за кількістю позашлюбних дітей перевищують середні українські показники. Найбільший відсоток таких немовлят зареєстрували у Херсонській області.«Ситуація стосовно виплат по народженню дитини сприяла тому, що у нас зростає кількість тих, хто народжує дітей і, в свою чергу, відбивається на тому, що збільшується кількість тих, хто народжує поза шлюбом», – додала Ольга Балакірєва.Безвідповідальність у статевих відносинах плюс прагнення отримати дотацію (щомісячно 300 гривень) на дитину для самотньої матері – основні причини народження в Україні позашлюбних дітей та небажання реєструвати сімейні союзи , вважає колишній заступник міністра у справах сім’ї і молоді, а нині співголова громадської організації «Служба захисту дітей» та лідер Партії Зелених України Тетяна Кондратюк. Але виграш від отримання у такий спосіб матеріальної допомоги є примарним, каже пані Кондратюк.«Якщо мама ці кошти отримає, що відбувається з дитиною? У дитини зменшується юридичний захист. Якщо щось трапиться з мамою, дитина є сиротою. Щоб батько був прописаний і була дійсно нормальна сім’я – шлюб повинен реєструватися, як було й раніше», – наголосила Тетяна Кондратюк.Психолог Володимир Пронько належить до тих, хто вважає збільшення числа позашлюбних дітей наслідком занепаду сімейних цінностей. Він зауважує, що дитина, народжена повній сім’ї, набагато краще розвивається, попри будь-які проблеми. «Все ж таки повна сім’я набагато краще забезпечує умови для психологічного, матеріального, освітнього та культурно-етичного розвитку дитини», – сказав він.Сучасне суспільство більш толерантне до позашлюбних дітей, їх вже не таврують словом «байстрюк» , як це було раніше, зазначає лучанка Леся, яка зважилася народити дитину без офіційних стосунків. Головне, говорить молода мама – це любов до дитини, а її може не бути у союзі «з печаткою».«Для самої дитина найкраще звісно виростати в повноцінній сім’ї, де є тато й мама. Але що робити, коли, наприклад, тато далеко? Я хоч і народжена в шлюбі, але любові тата не маю. Тобто ми маємо таку проблему, що шлюб буває не міцним», – пояснила жінка.Естонія лідирує серед країн Євросоюзу за кількістю народжених поза шлюбом дітей – майже 60% малюків. В сусідній Латвії цей показник досягає 43%, а ось у Литві – тільки 28% дітей народжених поза шлюбом, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у країнах Балтії.Експерти припускають, що така різниця скоріш за все пов’язана із різною релігійною належністю цих країн: Литва є католицькою країною, а Латвія і Естонія протестантськими, де традиційні релігійні цінності життя, які передбачають важливість сім’ї та дітей, не такі сильні.Жителі Естонії, де на три шлюби у середньому припадає два розлучення, усе частіше обирають позашлюбну модель спільного життя. До того ж, діюче законодавство Естонії не робить різниці між дітьми, народженими у шлюбі та, так званими, незаконно народженими.

Українське законодавство також не робить різниці між позашлюбними дітьми і дітьми, що з’явилися на світ в офіційних стосунках. «Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним», – йдеться у статті 52 Конституції України. Також Сімейний кодекс України виписаний відповідно до вимог Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом. (Торік її ратифікувала Верховна Рада). У Конвенції наголошується: діти, народжені поза шлюбом, мають такі ж права на успадкування майна батьків, як і діти у шлюбі.

Радіо Свобода