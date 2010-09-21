В Україні кожна четверта дитина - позашлюбна
Занепад сімейних цінностей?
Третина дітей у державах ЄС народжена поза шлюбом, за даними статистичної служби Європейського Союзу. У таких країнах, як Естонія, Швеція, Словенія та Франція позашлюбною є кожна друга дитина. Натомість у Греції такими є лише шість відсотків малюків. А в Україні, за офіційними даними, - кожен п’ятий. Хоча чверть століття тому в СРСР таких дітей було удвічі менше. Це дає привід деяким експертам говорити про занепад сімейних цінностей. Натомість інші фахівці стверджують: українське суспільство стає більш розкутим, вільним від стереотипів і неважливо, чи мають штамп у паспорті батьки малюка. Хто ближче до істини у цій дискусії? І які причини того, що в Україні зростає кількість позашлюбних дітей? Які психологічні проблеми може мати дитина, народжена поза шлюбом?
«Як тільки наступила сексуальна революція і відбулася легітимація цього виду народження, дітей поза шлюбом почали народжувати частіше. Це цивілізаційний процес, який почався давно у Скандинавії, а потім розповсюдився на Європу. До нас він прийшов в останню чергу, бо моральні норми в Радянському союзі були інші. А тепер це не засуджується. Я багато таких сімей знаю в своєму оточенні», – розповіла Ірина Прибиткова.
На Сході України більше народжують поза шлюбом
Найменшу кількість позашлюбних дітей в Україні зареєстровано у Тернопільській області – 6,6%. Взагалі, західні регіони, з їхнім традиційним укладом життя і вважливою роллю релігії, є лідерами за кількістю укладених шлюбів. Тут мало розлучень, і мало позашлюбних дітей, повідомила соціолог Ольга Балакірєва. Натомість, східні індустріальні області за кількістю позашлюбних дітей перевищують середні українські показники. Найбільший відсоток таких немовлят зареєстрували у Херсонській області.
«Ситуація стосовно виплат по народженню дитини сприяла тому, що у нас зростає кількість тих, хто народжує дітей і, в свою чергу, відбивається на тому, що збільшується кількість тих, хто народжує поза шлюбом», – додала Ольга Балакірєва.
Безвідповідальність у статевих відносинах плюс прагнення отримати дотацію (щомісячно 300 гривень) на дитину для самотньої матері – основні причини народження в Україні позашлюбних дітей та небажання реєструвати сімейні союзи, вважає колишній заступник міністра у справах сім’ї і молоді, а нині співголова громадської організації «Служба захисту дітей» та лідер Партії Зелених України Тетяна Кондратюк. Але виграш від отримання у такий спосіб матеріальної допомоги є примарним, каже пані Кондратюк.
«Якщо мама ці кошти отримає, що відбувається з дитиною? У дитини зменшується юридичний захист. Якщо щось трапиться з мамою, дитина є сиротою. Щоб батько був прописаний і була дійсно нормальна сім’я – шлюб повинен реєструватися, як було й раніше», – наголосила Тетяна Кондратюк.
«Для самої дитини найкраще, звісно, виростати в повноцінній сім’ї»
Психолог Володимир Пронько належить до тих, хто вважає збільшення числа позашлюбних дітей наслідком занепаду сімейних цінностей. Він зауважує, що дитина, народжена повній сім’ї, набагато краще розвивається, попри будь-які проблеми. «Все ж таки повна сім’я набагато краще забезпечує умови для психологічного, матеріального, освітнього та культурно-етичного розвитку дитини», – сказав він.
Сучасне суспільство більш толерантне до позашлюбних дітей, їх вже не таврують словом «байстрюк», як це було раніше, зазначає лучанка Леся, яка зважилася народити дитину без офіційних стосунків. Головне, говорить молода мама – це любов до дитини, а її може не бути у союзі «з печаткою».
«Для самої дитина найкраще звісно виростати в повноцінній сім’ї, де є тато й мама. Але що робити, коли, наприклад, тато далеко? Я хоч і народжена в шлюбі, але любові тата не маю. Тобто ми маємо таку проблему, що шлюб буває не міцним», – пояснила жінка.
Кількість позашлюбних дітей у Європі залежить від традицій та релігійних особливостей держав
Естонія лідирує серед країн Євросоюзу за кількістю народжених поза шлюбом дітей – майже 60% малюків. В сусідній Латвії цей показник досягає 43%, а ось у Литві – тільки 28% дітей народжених поза шлюбом, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у країнах Балтії.
Експерти припускають, що така різниця скоріш за все пов’язана із різною релігійною належністю цих країн: Литва є католицькою країною, а Латвія і Естонія протестантськими, де традиційні релігійні цінності життя, які передбачають важливість сім’ї та дітей, не такі сильні.
Жителі Естонії, де на три шлюби у середньому припадає два розлучення, усе частіше обирають позашлюбну модель спільного життя. До того ж, діюче законодавство Естонії не робить різниці між дітьми, народженими у шлюбі та, так званими, незаконно народженими.