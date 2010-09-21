За місце у списках до ВР Криму вимагають 150-250 тисяч доларів?

Місце у прохідній частині списку на виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим коштує 150-250 тис. доларів США.

Про це пише газета "Дзеркало тижня", посилаючись на інформацію різних джерел.

За даними видання, нинішні вибори в автономії характеризуються практично неприкритою практикою продажу місць у списках.

Зокрема, за право потрапити у прохідну частину списку основних учасників виборів багато претендентів платять від 150 до 250 тис. доларів.

Кампанія на мажоритарному окрузі, за даними різних джерел, обійдеться кандидатам у депутати ВР АРК від 50 тисяч доларів (якщо кандидат є достатньо відомим і популярним місцевим політиком) до 250 і навіть 300 тисяч.

Найдорожчі депутатські місця в міськрадах — Сімферополі і Ялті, від 100 тисяч доларів.

За даними джерел «Дзеркала тижня», в різних кримських штабах частка місць на продаж у списках коливається від 30% в «ідеологічних» партій до 60% — у тих, в кого до ідеології ставляться байдуже.