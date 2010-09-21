У Німеччині в іммігрантів братимуть відбитки пальців

ФРН планує ввести "електронну посвідку на проживання". Для цього в іммігрантів, які не є громадянами країн ЄС, незабаром почнуть брати відбитки пальців, повідомляє «Німецька хвиля».

Особи, які не мають громадянства ФРН чи іншої країни ЄС і які проживають на території Німеччини, незабаром повинні будуть здавати відбитки пальців у відомство у справах іноземців. Як пише газета Die Welt, міністр внутрішніх справ ФРН Томас де МЕЗЬЄР планує ввести для іммігрантів з третіх країн "електронну посвідку на проживання" з максимальним терміном дії 10 років.

На документі, що має вид пластикової карти, буде чіп з відбитками двох пальців і цифровим фото власника. Новий вид на проживання служитиме і засобом ідентифікації при проведенні операцій в інтернеті. МВС сподівається, що це дозволить ефективніше боротися з нелегальними імміграцією і проживанням у ФРН.

За даними міністерства, електронну посвідку на проживання планується вводити з 1 травня 2011 року впродовж кількох років з урахуванням того, що щорічно за отриманням чи продовженням посвідки на проживання звертається близько 1,1 млн. іммігрантів з третіх країн. Експерт фракції Християнсько-соціального союзу (ХСС) в Бундестагу з внутрішньополітичних справ Ханс-Петер УЛЬ вважає, що в цілому нова міра стосуватиметься 4,3 млн. іноземців, зокрема іноземних родичів громадян ЄС.