Велика приватизація маленьких кімнат

Приватизацію гуртожитків дозволили, а от махінацію з ними заборонити ніби забули. Ще торік Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє привласнювати мешканцям свої кімнати у гуртожитках, але в нас все як завжди – тільки на паперах. Коли люди почали займатися нарешті узаконеною приватизацією, виявилося, що в їхніх помешканнях або вже хтось прописаний, або ж оселі офіційно здані в оренду.

Непримітний парк навпроти та дорога вздовж нього – вид із вікна не надто мальовничий, але для подружжя Черновських він став символом домашнього затишку. Протягом 20 років сім’я дивилася на один і той же парк та дорогу крізь вікно своєї кімнати в миколаївському гуртожитку. Їх вселили сюди щойно розвалився Радянський Союз – і хоч помешкання, коли до нього входиш, спочатку вражає своєю маленькою житловою площею, Світлана з чоловіком за цей час встигли „обжити” його: спочатку зробили ремонт, поклеїли нові шпалери, а згодом перебудували й кухню з туалетом і облаштували собі хоч і невелику, але все ж таки - квартиру. Так і жили вже майже 10 років, приватизувати й не збиралися, але коли випав такий шанс – вирішили не втрачати, адже, незважаючи на тісноту, помешкання своє вже полюбили. Отут подружжя Черновських і спіткала проблема: перебудову місцеве БТІ узаконити не може, оскільки робити це можна лише в приватних будинках та квартирах.

«Спеціаліст сказав мені, що сьогодні у райвиконкомів таких повноважень нема, їм, у свою чергу, їх не дає міськвиконком, а узаконювати перебудову можна взагалі лише в приватних будинках! То в нас замкнене коло виходить: щоб приватизувати, треба узаконити, а щоб узаконити – треба приватизувати! Хоч бери та розкладай все, як було!» – обурюється Світлана.

Подібні проблеми – чи не в кожній „неприватизованій” кімнаті. На поверх вище від родини Черновських – подружжя Ясенків: з перебудовами в них якраз усе гаразд, й приватизувати кімнату вони теоретично можуть, адже в паспорті навіть прописка є... щоправда, як виявилося, не в кімнаті, де проживають – а в душі на цьому ж поверсі.

Ганна Яценко тримає на руках паспорт та зі сміхом крізь сльози пояснює: «В мого чоловіка – 312 кімната в паспорті стоїть, а 312 – це наша душова, мої сусіди – в 310 кімнаті зареєстровані: це – хол. Іншим ще більше не пощастило – в туалеті прописані!»

Правду пішли вони шукати, як водиться, по судах. Втім, там хіба що руками розвели: мовляв, документація або взагалі відсутня в адміністрації гуртожитків, або ж недостовірна. На питання ж, як цим людям діяти далі, відповіді не дали.

Верховна Рада ухвалила закон про приватизацію торік. Документ врегульовує питання реалізації прав мешканців гуртожитків в частині привласнення ними житла. Але приватизувати кімнати можна лише в гуртожитках, яке місто взяло на свій баланс – це все, що вдалося дізнатися мешканцям таких осель у судах. Можновладці ж іще пояснили: привласнити житло можна, якщо проживати в ньому більше п’яти років та не мати нерухомого майна в місті, де розташований гуртожиток.

Фахівці радять для юридично грамотної приватизації кімнат у гуртожитках створити спеціальну роботу групу, а до її складу включити представників усіх без винятку гуртожитків. Так, правозахисник Юрій Кравець переконаний: «Вирішувати це питання потрібно вже зараз, зокрема, розпочати підготовку необхідної документації для приватизації житла. Має бути чітко визначено, хто і що приватизує. 80 % кімнат потрібно віддати у власність людям, які там живуть довгий час, а решту 20% - дати право підприємствам використовувати для забезпечення проживання молодих спеціалістів».

Для полегшення життя тих, хто таки взявся за привласнення і відступати не збирається, чиновники робочу групу вже створили - спеціальну комісію з вирішення спірних питань приватизації гуртожитків. Її голова Юрій Гранатуров навіть дав мешканцям деякі пояснення мовою юридичних термінів. Зокрема, за його словами, способи приватизації, розрахунок максимально можливої площі зберігаються такими ж, як і у разі квартир в житловому будинку. Одночасно з приватизацією кімнат, в загальну сумісну власність передаватимуться і площі загального користування. У такому гуртожитку між його власником і власниками кімнат повинен бути поміщений договір про сумісне володіння їм і пайова участь у витратах по його змісту. Що ж до справи, як заявив Гранатуров, „законодавча база зрозуміла, а відповідним службам дані вказівки, щоб все це відбувалося швидко і не затягувалося”.

Але – вказівки дані, втім, не виконуються. Мешканці гуртожитків Гранатурову відповідають: якби так було насправді - усі б вже мали документи на право власності. А нещодавно вони взагалі дізналися, що миколаївський міськвиконком розробив програму, за якою виділяє гроші на потреби громади (і мешканців гуртожитків у тому числі), але кошти ці до своїх адресатів не доходять.

Віддати бюджетні гроші на приватизацію можновладців у чиновницьких кріслах закликають громадські активісти. Вадим Шелякін, член миколаївської громадської організації, переконує, що впродовж двох років на потреби приватизації житла мешканцями лише миколаївських гуртожитків виділено більше 2 мільйонів гривень.

«Ми пропонуємо в цілях громад, які мешкають у гуртожитках, ці кошти централізовано направити на виготовлення проектної документації. Тобто спершу хоча б фактично та юридично узаконити всі перебудови», - говорить він.

Мешканцям же гуртожитків – не до розмов: чиновницькі пороги вони оббивають і надалі. Щоправда, тепер вирішили взятися за справу пікетом: під час минулої сесії миколаївської міськради вже стояли під адміністративною будівлею. Чиновники їх уважно вислухали, дехто – навіть співчував, але на цьому поки що все: далі справа не просунулася. От і виходить – новий закон прийняли, галочку у список добрих справ поставили, а от як реалізувати його – та чи не найголовніше – як допомогти людям розібратися з ним та таки привласнити своє житло – пояснити забули.

Олександра Золотарьова

