У харківському Парку імені Горького щосили йде народна інвентаризація

Ох, і "дістали" вже громадськість харківські браконьєри-порубники. Ті, хто наївно думав, що епопея зі знищенням Парку Горького (Центрального парку культури й відпочинку міста Харкова) вже завершилася, виявилися осоромлені: рубають і сьогодні, рубають майже щодня, підривають коріння прекрасних дерев, прирікаючи їх на загибель, так ще й спостерігаються "самозахватики землиці".

Будівництво "Дороги Смерті", як ми й припускали - лише частина плану одержання надприбутку певними міськими чиновниками. Навколо дороги сьогодні - постійний лісоповал. Частину дерев рубають, щоб, що називається, "тупо сперти деревину". Частина столітніх красенів-дубів та сосен необачно виросли там, де власникам уже наявних котеджиків схотілося "намалювати" доріжку до свого двору. Місцями виникають рівні майданчики - бери та будуй. А подекуди вже маячать самопальні заборчики. Намічається вже й дорога убік розважальних закладів бордельного типу, про яку нас попереджали ще на зорі протистояння знаючі люди із правоохоронних органів, мовляв, що-що, а це відгалуження "Дороги Смерті" буде...

Як би так не було, активісти-природоохоронці з ЕкГ "Печеніги" та "Зеленого Фронту", а також просто співчуваючі справі захисту природи громадяни вирішили зупинити цю дереворубну вакханалію. Спершу вирішили зупиняти в Парку Горького, після - по всьому місту.

Нічному злодійству міських дерев вирішено протиставити постійний облік і контроль. Простіше говорячи - з 15 вересня в Харкові стартувала "Народна інвентаризація зелених насаджень". Справа ця - завдання не одного дня, так що й 16, і 17 вересня ця робота тривала. І на вихідні йшла...

Вирішено привласнити кожному парківському дереву конкретний номер, внести дані про нього в спеціальну схему, створити його електронний паспорт, у перспективі - з фотографією. Щоб у випадку, якщо зеленого велетня хтось знищить, можна було домагатися нарахування збитку й покарання винного. На сьогоднішній спосіб така інвентаризація (плюс - облік земель зелених зон) - єдиний спосіб відстояти дерева в місті, наші сквери, сади, парки й так далі.

Порубники застосовують нову тактику: вони вночі валять дерева, відразу відвозять деревину й корчують пеньки. Так що слідів практично не залишається. Документи про інвентаризацію стануть єдиним доказом злочину. Усі, хто хоче навчитися захисту зелених насаджень (щоб потім застосувати цей метод у своєму дворі/улюбленому сквері/парку) можуть приєднатися до акції, люди потрібні постійно!

У роботі можуть взяти участь всі бажаючі. Робота ця - важлива для всіх нас. Поки парки коштують безхазяйними - їх розкрадають. Ми з вами повинні стати повноцінними хазяями й цього, і всіх інших парків і скверів, а також дворів, вулиць і провулків. Чим швидше харків`яни проведуть інвентаризацію - тим більше місць відпочинку залишиться для нас і для наших дітей та онуків. Приєднуйтеся до акції!

На сьогоднішній день вже "інвентаризировано" більше тисячі дерев. Ці прекрасні клени, сосни, дуби, ясени й каштани - вже під народним захистом. Інші - чекають вашої допомоги.

Олег Перегон, ЕкГ "Печеніги", "Зелений Фронт"

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