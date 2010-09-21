22 вересня - 10-00 - Прес-конференція на тему: «Черговий етап переговорного процесу між представниками жертв нацизму та німецької залізниці (компанія «Дойче Бан АГ») з питань гуманітарної допомоги жертвам нацизму, які проживають у країнах Центральної та Східної Європи». Учасники: голова Української спілки в`язнів-жертв нацизму Маркіян Демидов; голова Всеукраїнської організації євреїв - колишніх в`язнів концентраційних таборів і гетто Борис Забарко; президент Української організації борців антифашистського опору Віталій Качановський (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).