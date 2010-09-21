22 вересня - 10-15 - Брифінг на тему: «Тільки 1,5% дітей з синдромом Дауна відвідують загальноосвітні українські школи. Решта - 4 тисячі дітей - позбавлені такої можливості. Ким виростуть наші діти?». Учасники: Сергій Кур’янов, президент ВБО «Даун Синдром»; професор Сью Баклі, директор науково-дослідних програм фонду Down Syndrome Education International (Великобританія); Філліп Меттіс, ад`юнкт-професор Дитячої лікарні медичного Центра м.Цинциннаті, Огайо (США). О 9-30 відбудеться відкриття конференції, до участі в якій запрошені: міністр охорони здоров’я України З.Митник, міністр освіти і науки України Д.Табачник, керівники недержавних громадських організацій, провідні медичні спеціалісти та педагоги, батьки (готель «Братислава», вул. Малишка, 1). Потрібна акредитація. Телефон: +38 (067) 465 54 26; krasnenkova@downsyndrome.org.ua.