Прес-конференція на тему: «Знищення місцевого самоврядування у Києві»

22 вересня - 11-00 - Прес-конференція на тему: «Знищення місцевого самоврядування у Києві». Учасники: Кирило Куликов, народний депутат України, лідер Єдиного Центру; Іван Салій, голова КМДА (1992-1993 рр.); Данило Яневський, доктор історичних наук. («ІнтерМедіа консалтинг», вул.Б.Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: 067 329 60 11, 581 77 07

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter