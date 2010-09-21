22 вересня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Знищення малого та середнього бізнесу – ознака непрофесійності чи мета діючої влади?». Йтиметься про затверджений КМУ проект Податкового кодексу. Чому він обговорювався з чиновниками та податківцями, а не з фізичними та юридичними особами, суб’єктами підприємницької діяльності та їх об’єднаннями? Який саме законопроект внесуть у ВРУ? Чи пройшов він регуляторні процедури, передбачені чинним законодавством? Відповідь на ці запитання знають Громадські об’єднання підприємців України, які оголошують безстрокову акцію протесту проти знищення бізнесу. Про місце, дату та час початку акції, основні вимоги підприємців та плани дій буде повідомлено під час прес-конференції. Учасники: Ігор Запрудський, голова Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України (Луганськ); Андрій Панаетов, член правління ВГО "Наш захист" (Київ); Ігор Гурняк, координатор Альянсу "За чесні податки" (Львів); Ірина Радченко, заст.голови Луганської організації профспілки таксистів України (Луганськ); Павло Жовніренко, голова правління Центру стратегічних досліджень (Київ); Лідія Крищенко, голова Спілки підприємців «Ніка» (Запоріжжя) (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал).Телефон: 050-3308630. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.