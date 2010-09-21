Прес-конференція на тему: «Вручення відзнаки гендерної рівноваги - осінь 2010»

22 вересня - 13-00 - Прес-конференція на тему: «Вручення відзнаки гендерної рівноваги - осінь 2010». Учасники: голова правління Інформаційно-консультативного жіночого центру Олена Суслова; президент центру «Ла Страда - Україна» Катерина Левченко. Організатор - «Інформаційно-консультативний жіночий центр» (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).

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