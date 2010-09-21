Фонд ім. Фрідріха Еберта та Кліматичний рух України 350.org напередодні всесвітнього Дня дій на захист клімату – найбільшої в історії практичної екологічної акції (10/10/10) запрошують журналістів та блоггерів, режисерів-документалістів 22 вересня 2010 року о 19:00 взяти участь у Київському медіа-кіноклубі.

У програмі – показ фільму «Шляхом змін 1.0: від нафтової залежності до місцевої врівноваженості» (англійською мовою, з субтитрами, Велика Британія, 49 хв).

Режисер фільму - Емма Гоуд.



Шляхом змін (In Transition) - це перший докладний фільм про рух Transition знятий тими, хто знає про нього найбільше - тими, хто робить зміни своїми руками на своїй землі. Цей фільм про громади по всьому світу, які активно реагують з творчістю, фантазією і гумором на такі глобальні події, як пік нафтовидобутку і зміни клімату. Цей фільм про процес становлення та відновлення місцевих громад та їх економіки. Шлях змін - це позитивний настрій, точні та сфокусовані на конкретних проблемах рішення, надихаюча атмосфера, і, звісно, це дуже весело.



До дискусії на тему: «Глобальна зміна клімату: наслідки та можливості для України. Роль громадських активістів – що може зробити кожен?» запрошені:

- Олена Маслюківська, старший викладач кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

- Дмитро Тузов, журналіст, заступник генерального директора з інформаційних питань телеканалу «Тоніс».

Відбудеться й зустріч з активістами Кліматичного руху, зокрема, журналісткою й координатором руху 350.org в регіонах України Юлією Маклюк та Антоном Мирошниченко.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у новому приміщенні арт-галереї «Худграф» за адресою: бульвар Т. Шевченка, 33 (вхід до бізнес-центру, 2ий поверх).

Реєстрація: Ольга Веснянка, vesna@prostirzmin.org, 050 3346604. Вхід лише за реєстрацією, кількість місць обмежена. Перевага надаватиметься журналістам, які спеціалізуються на екологічній чи економічній тематиці.