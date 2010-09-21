Оболонський райсуд Києва почне розгляд справи проти звинуваченого у хабарництві екс-судді Зварича

17:05, 21 вересня 2010
Права людини
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Оболонський районний суд Києва 30 вересня почне розгляд кримінальної справи, порушеної стосовно колишнього голови Львівського Апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, якого звинувачують у хабарництві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, судове засідання розпочнеться об 11.30, головуючим у судовому процесі призначено суддю Владислава ДЕВЯТКО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Львівського Апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА за 8 епізодами одержання хабарів.

11 січня 2010 року адвокат екс-судді Руслана ЮХИМЕНКО повідомила, що І.ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами почав ознайомлюватись із матеріалами кримінальної справи проти нього, яка налічує близько 70 томів. 

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