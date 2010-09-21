Відкріпні талони повертаються?

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний реєстр виборців» (нова редакція).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” дане рішення проголосувало 249 із 409 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено можливість тимчасової зміни місця голосування (на період проведення виборів чи референдуму) виборця, який в день голосування з поважних причин не може проголосувати за своєю виборчою адресою, без зміни виборчої адреси.

У законі визначено поняття ”виборча адреса” виборця, який не має зареєстрованого місця проживання; військовослужбовця; виборця, який відбуває покарання; виборця, який проживає чи перебуває за межами України.

Даним законом удосконалено порядок періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, уточнення персональних даних реєстру, складання попередніх та уточнених списків виборців.

Законом також удосконалено порядок внесення змін до реєстру за ініціативи виборця. За підсумками вивчення звернення виборця орган ведення держреєстру може звернутися засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи реєстру до органу ведення реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення реєстру).