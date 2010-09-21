Депутати зацікавилися безпритульними

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 238 із 409 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» передбачено, що реєстрація місця проживання особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їхнього обмеження.

У вищезгаданому законопроекті при визначенні поняття «бездомність» наявність чи відсутність місця проживання не зазначається.

Крім того, законопроектом пропонується передбачити новий тип закладу – центр комплексного обслуговування бездомних осіб, до складу якого входитимуть кілька закладів у вигляді відділень.

Також передбачено, що дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, в дитячому будинку сімейного типу, у прийомній сім’ї, а також після строкової військової служби або після повернення з місць позбавлення волі в разі відсутності житла або неможливості його повернення надається житлове приміщення у позачерговому порядку.

Пропонується встановити відповідальність за порушення законодавства стосовно соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей.