Чому міліціонери дозволяють собі бити людей?

Донецький журналіст Артем ФУРМАНЮК не виключає, що його побиття – це спланована провокація, яка могла бути пов`язана з професійною діяльністю, а саме - з написанням критичних статей, у яких висвітлювалися недоліки роботи керівників правоохоронних органів Донецька й області.

В інтерв’ю Deutsche Welle він сказав, що під час конфлікту між нім та незнайомцями міліціонери жорстоко побили його і трьох його друзів. При цьому усі четверо були заковані у наручники та не мали можливості захищатися від ударів, стверджує журналіст. На думку А.ФУРМАНЮКА, міліція, очевидно, не очікувала, що інформація про цей інцидент дістане розголосу не тільки у місцевих ЗМІ, а й приверне увагу МВС.

Як відзначає Deutsche Welle, за останні декілька днів це вже другий випадок Донецьку, коли журналісти скаржаться на незаконні дії міліції.

Головний редактор одного з обласних видань Геннадій БЕРЕЗОВСЬКИЙ звернувся до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням захистити його від протиправних дій міліції та забезпечити безпеку йому та родині.

Побиття людей - одне з найчастіших проявів свавілля правоохоронців, сказав в інтерв’ю Deutsche Welle керівник правозахисної організації «Донецький Меморіал» Олександр БУКАЛОВ.

За його словами, міліціонери дозволяють собі бити людей, бо впевнені у своєї безкарності,однак, не можна виключати, що перевірка з боку МВС буде ефективною, і якщо буде зібрано достатньо фактів свавілля міліціонерів, вони будуть притягнені до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, за словами 29-річного журналіста, редактора Інтернет-сайту «Протест», позаштатного співробітника радіо «Свобода» А.ФУРМАНЮКА, у ніч на 18 вересня його разом із братом і двома друзями побили співробітники Калінінського райвідділу міліції Донецька.

Керівництво МВС України призначило службову перевірку за фактом повідомлень у ЗМІ про побиття й здійснення неправомірних дій працівниками міліції проти журналіста.

21 вересня начальник Донецького міського управління міліції Віктор ДУБОВИК заявив, що побиття співробітниками міліції А.ФУРМАНЮКА буде ретельно розслідувано.

За його словами, о 3.30 18 вересня до Калінінського райвідділу Донецька надійшов дзвінок про бійку у дворі будинку за участю 8 осіб.

Як сказав В.ДУБОВИК, міліціонери намагались припинити бійку, але для цього їм «одних слів не вистачило, й вони вимушені були застосувати спецзасоби згідно із законом». «Потім, щоб провести перевірку, щоб дати правову оцінку, потрібно було доставити всіх затриманих до райвідділу. Ми не знали, є там журналіст чи ні. У міліції є сторона конфлікту, яка відмовилася їхати в райвідділ», - пояснив начальник міськуправління. При цьому він підкреслив, що учасники конфлікту разом із А.ФУРМАНЮКОМ чинили співробітникам міліції «непокору, яка виразилася в тому, що хапалися за одяг, обривали шеврони...». «Тому було застосовано спецзасоби – спочатку щоб припинити, а потім щоб доставити», - зазначив В.ДУБОВИК.

Посилаючись на співробітників міліції, він додав, що учасники бійки перебували «у п`яному стані, в нас є свідчення співробітників міліції». В.ДУБОВИК акцентував, що міліція застосувала до учасників бійки силу лише під час припинення конфлікту. Він повідомив, що до райвідділу були доставлені вісім учасників конфлікту – по четверо з кожної сторони.

В.ДУБОВИК висловив переконання, що конфлікт ніяк не пов`язаний з журналістською діяльністю А.ФУРМАНЮКА.