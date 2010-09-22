ВР провалила мораторій на підвищення пенсійного віку для жінок

Верховна Рада України відмовилася ухвалити два законопроекти про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту "Про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок", внесеного народними депутатами від БЮТ Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ та Євгеном СУСЛОВИМ, проголосували лише 202 народних депутата з 421 зареєстрованого у сесійній залі.

Ухвалення законопроекту підтримали 123 депутата від БЮТ, 48 від НУ-НС, 27 від КПУ, один від Блоку Литвина та троє позафракційних.

Законопроектом передбачалося встановити до 1 січня 2020 року мораторій на підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії за віком, визначеного у статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Другий законопроект, внесений депутатом від БЮТ Валерієм СУШКЕВИЧЕМ, також не набрав необхідної кількості голосів. За його ухвалення проголосували лише 197 народних депутатів із 422 зареєстрованих у сесійній залі.

"За" проголосували 118 депутатів від БЮТ, 48 від НУ-НС, 27 від КПУ, один від Блоку Литвина і троє позафракційних.

Законопроект був спрямований на відтермінування підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії за віком, оскільки такому кроку мають передувати відповідні комплексні зміни як в самій системі пенсійного забезпечення, так і в інших соціально-економічних сферах діяльності. Передбачалося встановити до 1 січня 2020 року мораторій на підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії за віком, визначеного у статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Виступаючи з трибуни ВР, Н.КОРОЛЕВСЬКА зауважила, що пропозиція про різке підвищення пенсійного віку у наявних умовах – це прояв зневаги до жінки. За її словами, внаслідок цього виникнуть проблеми у сфері зайнятості, які матимуть довготривалі наслідки. "Жінки, яким буде відстрочено пенсію, займатимуть від 2 до 2,5 мільйонів робочих місць", - сказала вона. Депутат висловила упевненість, що виникне вагоме зростання безробіття серед жінок, яким за 50 років.

У свою чергу, представник фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ зауважив, що у цьому питанні не можна обмежуватися лише ухваленням рішення про введення мораторію. За його словами, необхідно підходити більш конструктивно до цих проблем та впроваджувати пенсійну реформу.

Зі свого боку народний депутат від КПУ Петро ЦИБЕНКО зауважив, що його політична сила ніколи не дасть голоси за пропозицію щодо підвищення пенсійного віку, за чиїм авторством вона б не надходила. "Підвищення пенсійного віку - це батіг для українців", - сказав П.ЦИБЕНКО.