Карпачова просить внести зміни до закону про судоустрій

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вважає, що до закону про судоустрій та статус суддів необхідно внести зміни з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР, про це вона сказала під час зустрічі з президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, який перебуває з візитом в Україні.

Зокрема, за словами Н.КАРПАЧОВОЇ, вона як член робочої групи при Президентові України з цього питання внесла низку конструктивних зауважень і пропозицій. На думку Уповноваженого ВР, парламент має ретельно проаналізувати перші кроки судової реформи в Україні, зокрема, дію нової редакції закону про судоустрій та статус суддів і внести необхідні зміни до законодавства з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Також, на її думку, у рамках судової реформи необхідно обов’язково прийняти закони «Про безоплатну правову допомогу» та «Про адвокатуру».

Н.КАРПАЧОВА наголосила, що особливе занепокоєння у неї викликає ситуація зі скаргами українських громадян до Європейського суду з прав людини. Так, Україна посідає третє місце за кількістю звернень до цієї судової інстанції (після Російської Федерації та Республіки Туреччина) та перше місце за їхньою кількістю із розрахунку на десять тисяч осіб. У цьому контексті невиконання судових рішень в Україні стало хронічною проблемою.

Омбудсман зауважила, що пріоритетним для України, на її переконання, має бути приєднання до правових інструментів Ради Європи у галузі прав людини.

Уповноважений ВР відзначила важливість ратифікації українським парламентом ратифікації Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми.

Н.КАРПАЧОВА повідомила також, що нею порушується питання ратифікації Україною Європейської соціальної хартії (переглянутої) у повному обсязі та приєднання до Протоколу колективних скарг. За поданням Омбудсмана дано доручення Президента України про підготовку до ратифікації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення дітей.

Уповноважений ВР наголосила на важливості головування України у травні-листопаді 2011 року у Комітеті міністрів Ради Європи та проведення заходів у рамках визначених пріоритетів: захист прав дітей; права людини і верховенство права; зміцнення і розвиток місцевого самоврядування. На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, важливого значення для всіх країн-членів Ради Європи мало б також обговорення реалізації положень Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 року.

Омбудсман відзначила актуальність проведення в Україні судової реформи.

Президент ПАРЄ подякував Н.КАРПАЧОВІЙ за плідну діяльність та відповідальну місію у захисті прав людини, а також висловив сподівання на продовження співпраці, запросивши Омбудсмана відвідати штаб-квартиру Ради Європи у Страсбурзі.