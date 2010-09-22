З українських судів ідуть найкращі

Українські суди залишають найдосвідченіші і найпрофесійніші судді, багаторічний досвід яких міг би стати взірцем для тих, хто тільки обійняв посаду судді.

Про це заявила голова правління Судової Асоціації України “Фундація сприяння правосуддю” Катерина ТАРАСОВА в інтерв`ю газеті “Правосуддя України”, коментуючи велику кількість звільнень суддів протягом останніх місяців.

"Дійсно, на сьогоднішній день склалася ситуація, що певна кількість суддів подали до Вищої ради юстиції заяви про вихід у відставку, частину цих заяв вже задовольнили", - зауважила К.ТАРАСОВА.

За її словами, право на відставку є складовою системи незалежності суддів: на це мають право ті судді, стаж роботи яких на посаді судді складаєє не менше ніж двадцять років.

"Я не можу коментувати причини, за яких судді це роблять, адже це є їх приватним питанням", - зазначила К.ТАРАСОВА, додавши, що "істотною проблемою держави є те, що цих суддів не змогли «втримати» у суддівських лавах".



