Свобода мирних зібрань по-костянтинівськи: "лафа" закінчилась

На останньому засіданні міськвиконком Констянтинівки Донецької області розробив і затвердив "Порядок проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій", який суттєво обмежує права людини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник костянтинівської газети "Провінція" Володимир БЕРЕЗІН.

"Відповідно до нього канули в небуття і ніколи більше не зможуть проводитися акції протесту, які проводили в будівлі міськради комуністи проти підвищення тарифів на ЖКХ, "нашоукраїнці", що виступали за порятунок міського трамвая, переодягнуті в мутантів люди, що вимагали очищення міста від радіації, зелені, що виступали проти вирубування зелених насаджень", - сказав він.

Як зауважив В.БЕРЕЗІН, посилаючись на згаданий документ, у місті заборонено проводити такі акції перед адміністративними будівлями установ і організацій, тому що це "заважає роботі і створює проблеми населенню відвідувати ці установи і організації".

"Тепер демонстрації та пікети можна буде проводити виключно в парку відпочинку "Ювілейний", мітинги на площі біля БК "Жовтень", збори - в кінотеатрі "Супутник", - сказав він.

Крім того, за словами В.БЕРЕЗІНА, ініціатори акцій повинні повідомляти про це владу за 10 днів (якщо виступають колективи підприємств, то за 3 дні). Також, згідно із новим порядком, мер міста повинен створити спеціальну групу, яка розглядатиме ці заяви і на свій розсуд приймати рішення: дозволяти зібрання чи ні.