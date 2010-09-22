Тренінг "PR для адвокатів з прав людини"
Українська Гельсінська спілка з прав людини оголошує конкурс на участь в освітній програмі "PR для адвокатів з прав людини".
Під час тренінгу учасники дізнаються, які PR інструменти можна використовувати адвокату для захисту прав людини? Як будувати відносини з засобами масової інформації? Як стати для ЗМІ спікером-експертом? Як працювати з новими медіа? Як і коли потрібно організовувати прес-конференцію?
Особливість семінару - більше практики, менше теорії.
Захід триватиме один день і відбуватиметься в листопаді 2010 року (більш детальну інформацію учасники отримають 20 жовтня).
До участі запрошуються адвокати та юристи, які мають досвід в захисті прав людини.
Участь є безкоштовною.
Кандидатам необхідно заповнити анкету та направити її на e-mail: gov-marina@helsinki.org.ua