Почався прийом заявок на правозахисну антипремію "Будяк року"

Українська Гельсінська спілка з прав людини почала приймати заявки стосовно номінантів на Антипремію «Будяк року-2010», яка вручається особам та організаціям, що найбрутальніше порушували права людини в поточному році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар правозахисної організації Марина ГОВОРУХІНА.

За її словами, мета антипремії – привернути увагу громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися в державі протягом року, та стимулювати суспільну дискусію щодо небезпечних для прав людини тенденцій у вітчизняній правовій системі.

Антипремія присуджується за найбільш ганебні та небезпечні порушення прав людини та основних свобод, що мають загальнонаціональне значення, та сталися в період з 1 листопада попереднього року до 1 листопада поточного року.

"Будяк року" вручається в таких номінаціях: за незаконне насильство щодо громадян; за дії щодо придушення свободи вираження; за найбільшу інформаційну закритість; за грубе порушення права на свободу мирних зібрань; за брутальне втручання до приватності; за небезпечну законодавчу ініціативу; за байдужість до порушення прав людини. При цьому Оргкомітет щорічно може визначити не більше трьох додаткових номінацій.

В Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ) зазначають, що антипремія є некомерційним і неполітичним проектом. Жодні ініціативи чи рішення, пов’язані з премією, не можуть бути спрямовані на отримання прибутку жодним з організаторів ініціативи, членів журі чи спонсорів премії.

Номінувати на отримання Антипремії може будь-яка фізична чи юридична особа, яка перебуває під юрисдикцією України, за винятком органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних партій. Анонімні заявки не розглядаються. Форму заявки можна отримати на сайті УГСПЛ.

Отримати "Будяк року" може бути будь-який орган державної влади та місцевого самоврядування, їхня посадова особа чи інша юридична особа або її посадова особа.

Лауреатів антипремії "Будяк року-2010" правозахисники назвуть 10 грудня, у Міжнародний день захисту прав людини.

Лауреатами антипремії у минулому, 2009 році, були: Верховний суд України в номінації «За відверту зневагу до принципів правосуддя», міністр внутрішніх справ Юрій Луценко в номінації «За систематичні порушення прав людини», Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі «За обмеження свободи вираження поглядів», міський голова Харкова Михайло Добкін «За брутальне порушення права на охорону здоров’я», Северодонецька міська рада «За порушення екологічних прав» та Одеський міський голова Едуард Гурвіц «За систематичні перешкоджання у проведенні мирних зібрань».

З переліком лауреатів попередніх років можна ознайомитися на сайті УГСПЛ.

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