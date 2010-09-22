Малий і середній бізнес оголосив безстрокову акцію протесту під ВР

Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу завтра, 23 вересня, під стінами Верховної Ради о 9:00 почне безстрокову акцію протесту проти знищення бізнесу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління Центру стратегічних досліджень (місто Київ) Павло ЖОВНЯРЕНКО.

За словами голови Союзу підприємців «Ніка» (м.Запоріжжя) Лідії КРИВЕНКО, якщо проект Податкового кодексу буде прийнятий у тому варіанті, який на сьогодні обнародуваний на парламентському сайті, то бізнес змушений «здати свідоцтва» і «піти в тінь». Крім того, підприємці Запоріжжя просять не приймати новий Податковий кодекс в поданому варіанті. Зокрема, за таке рішення в Запоріжжі було зібрано більш як 10 тис. підписів підприємців малого і середнього бізнесу. «Сьогодні ми їх передамо в Адміністрацію Президента», - відзначила Л.КРИВЕНКО.

Вона також повідомила, що завтрашня акція протесту триватиме доти, доки підприємцям не створять нормальних умов для ведення бізнесу.

Член правління Всеукраїнської громадської організації "Наш захист" (м.Київ) Андрій ПАНАЄТОВ відзначив, що підприємці вимагають прозорості системи адміністрування і розподілу податків. «Якщо ми платимо до Пенсійного фонду, то нехай публікують (звіти – УНІАН) до найдрібніших копійок, куди було витрачено гроші», - сказав він.

Заступник голови Луганської організації профспілки таксистів України (м.Луганськ) Ірина РАДЧЕНКО відзначила, що бізнес на сьогодні змушений піти на такі заходи, як страйк, тому що під час громадських слухань з приводу проекту Податкового кодексу його думку не було враховано.

За словами П.ЖОВНЯРЕНКА, представники асамблеї не брали участі в громадському обговоренні проекту Податкового кодексу у зв`язку з тим, що документ був визнаний неприйнятним, концептуально він не написаний для малого і середнього бізнесу. «Він фактично залишає за рамками оподаткування супервеликий і великий бізнес, і робить спробу перекласти весь тягар наповнення бюджету на малий і середній бізнес», - вважає П.ЖОВНЯРЕНКО.

«Вся ця вакханалія з Податковим кодексом призвела до того, що відбувається масова відмова від підприємницької діяльності, а також відмова від розширення кількості зайнятих на підприємствах малого бізнесу», - повідомив координатор альянсу «За чесні податки» (м. Львів) Ігор ГУРНЯК.

Крім того, представник даної організації зажадав від влади на базі державних банків створити нормальну систему кредитування бізнесу, також потрібна амортизаційна політика з боку держави, яка б сприяла розвиткові бізнесу, і створення сприятливого інвестиційного клімату в країні.

І.ГУРНЯК озвучив вимогу організації про відставку уряду Миколи АЗАРОВА і голови Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайла БРОДСЬКОГО.

І.ГУРНЯК також повідомив, що під час громадського обговорення Податкового кодексу у Львові підприємцям практично не давали виступати зі своїми пропозиціями. «Новий проект кодексу розглядався абсолютно непрозорим способом, ми взагалі не брали участі в його підготовці», - сказав він.

На прес-конференції було заявлено, що в завтрашній акції протесту очікується участь більш як 1000 людей.