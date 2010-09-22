Жінки образились на Азарова

Інформаційно-консультативний жіночий центр вручив відзнаку гендерної рівноваги - осінь 2010 президенту центру “Ла Страда” Катерині ЛЕВЧЕНКО, яка оскаржила в суді висловлювання прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА про те, що “не жіноча це справа - реформи в Україні проводити”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції голова правління Інформаційно-консультаційного жіночого центру Олена СУСЛОВА.

«Саме скарга стала тим артефактом, який потягнув за собою багато інших кроків, зокрема з боку держави, в напрямку протидії гендерній дискримінації та більш повній реалізації своїх зобов’язань в цій царині»,- сказала вона.

Як повідомила К.ЛЕВЧЕНКО, 22 березня вона подала позов до Печерського райсуду м. Києва, в якому вимагала визначити, чи є вислів М.АЗАРОВА дискримінаційним. Крім того, К.ЛЕВЧЕНКО хотіла, щоб їй дали можливість опублікувати свою позицію в газеті “Урядовий кур’єр” як офіційному органі Кабінету міністрів. К.ЛЕВЧЕНКО також вимагала виплатити їй “символічну моральну компенсацію” в сумі 1 грн.

За її словами, в червні суд ухвалив рішення, що висловлювання М.АЗАРОВА не є дискримінацією, а є “виявленням свободи слова в Україні”. Після цього К.ЛЕВЧЕНКО подала скаргу до апеляційного суду, але поки що дату засідання суду не визначено.

К.ЛЕВЧЕНКО сказала, що вона не очікувала на позитивне вирішення цього питання, але для неї було важливо пройти всі національні інституції, щоб мати можливість подати скаргу до Комітету ООН з питань ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок.

О.СУСЛОВА нагадала, що на честь днів гендерної рівноваги Інформаційно-консультативний жіночій центр заснував відзнаку, яка присвоюється двічі на рік.

На відзнаку можуть претендувати артефакти, які сприяють утвердженню гендерної рівності і трансформації суспільства з метою повної реалізації принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Свого часу відзнаки гендерної рівності отримали посібник основ гендерної культури “Ми різні - ми рівні”, Музей історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху, кліп “Жінка”.

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