23 вересня - 12-00- Прес-конференція на тему: "Як забезпечити чесний вступ до вузів в 2011 році?" . Учасники оприлюднять результати громадського аналізу проекту Умов прийому у ВНЗ на 2011 рік від МОН. Учасники: Павло Полянський, керівник Центру освітнього моніторингу; Микола Кузін, координатор освітніх проектів Громадянської мережі ОПОРА; Наталія Линник, керівник проектів Комітету виборців України (“Українські новини”, вул. Еспланадна, 20). Телефон: 093 459 53 88.